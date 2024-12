Gilson bate boca com Gui e Yuri em A Fazenda: 'Você foi agressivo'

Gilson de Oliveira discutiu aos gritos com Gui Vieira e Yuri Bonotto em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Durante dinâmica de apontamento, Gilson lembrou de quando Yuri e Gui tretaram com Juninho. O educador físico acusou os peões de terem sido agressivos.

Gilson: "Assume que você foi agressivo!"

Gui: "Assume o quê, brother? Eu pedi desculpas pra ele. Quer que eu fique de joelhos e peça desculpas? Resolva os seus BOs!".

A Fazenda 2024: Gilson diz que Yuri foi agressivo com ex-peoa Imagem: Reprodução/Playplus

Gilson também atacou Yuri, afirmando que ele supostamente mandou Flora Cruz "se f*der". Yuri voltou a afirmar que, na verdade, teria dito apenas "f*da-se" para o que a peoa pensava.

Yuri: "Tu é lacaio e mentiroso!".

Gilson: "Tu nem assume o que tu fala. Menino! moleque! Tá falando que Albert botou a cuequinha aqui em cima, mas tu não respeitou a mulher! Mentiroso, menino de recado!".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 103981 votos 0,11% Albert Bressan 0,05% Flor Fernandez 1,24% Gui Vieira 3,14% Gilsão 1,04% Juninho Bill 0,25% Luana Targino 26,02% Sacha Bali 51,01% Sidney Sampaio 13,05% Vanessa Carvalho 4,10% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 103981 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso