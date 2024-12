Em A Fazenda, peões criticam Neymar Jr.: 'Nunca deu tanto valor ao futebol'

Os participantes de A Fazenda 2024 (RecordTV) conversavam sobre jogadores de futebol, quando criticaram Neymar Jr.

O que aconteceu

Gui Vieira, Sacha Bali e Yuri Bonotto comparavam alguns jogadores mais famosos. Neymar foi citado, e Gui apontou que ele nunca conquistou uma Bola de Ouro.

Gui: "O Pelé é o maior jogador".

Luana: "Como assim 'o maior'? Qual a diferença do 'maior' e o melhor'?".

Gui: "O 'maior' é, tipo assim, ter o nome maior, o que mais ganhou títulos, o que mais fez coisa pelo esporte. 'Melhor' é de nível técnico".

Luana: "E quem é melhor: [Lionel] Messi ou Cristiano [Ronaldo]?".

Sacha: "Messi. Já ganhou mais Bolas de Ouro que o Cristiano".

Gui: "O Messi tem oito Bolas de Ouro".

Luana: "E Neymar, ganhou quantas?".

Gui: "Nenhuma!".

Luana: "Oxente!".

Yuri: "É que o Neymar é mais marketing".

Sacha: "Eu acho que o Neymar nunca deu tanto valor ao futebol quanto eles. Eles são mais disciplinados".

Flor: "Eles são bem mais sérios, dedicados".

