Davi desabafa sobre vizinhos o filmarem dançando: 'Falta de respeito'

Davi Brito voltou a causar polêmica após gravar uma sequência de vídeos, neste domingo (8), rebatendo a reclamação de seus vizinhos sobre som alto em seu condomínio.

O que ele disse

O ex-BBB se queixou sobre filmarem ele dançando com sua família no condomínio. "Estava me divertindo com minha família e alguém do prédio gravou a gente, aqui, dançando e se divertindo. Estávamos no nosso momento de lazer e, primeiramente, eu não devo nada a ninguém. Pago os meus impostos em dia, as minhas contas estão todas pagas, então não devo satisfação a ninguém".

Ninguém tem o direito de, no meu momento de lazer, na minha área, onde eu estava com a minha família, na minha privacidade, me filmar e colocar em redes sociais. É o meu momento de me divertir, e eu não devo satisfações da minha vida a ninguém.

Davi, sobre ser filmado dançando

Ele disse que a síndica pediu para abaixar o som e assim foi feito. Segundo Davi, o correto seria medirem o som com um aparelho de decibéis para checar se realmente estava fora do padrão, o que não foi feito.

Se tivesse realmente [fora das regras], a gente baixaria tranquilo. Agora, me filmar dentro da minha privacidade e expor nas redes sociais o meu momento particular com a minha família? Isso está errado e vai se estender com certeza, porque eu não vou admitir. Estava na minha área de privacidade, de participação de todos os condôminos.

Davi, sobre sua família ser filmada dançando

Davi considera ser "falta de respeito" e que ele pode se divertir sendo uma pessoa pública. "Isso é uma falta de respeito. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu não posso me divertir com minha família. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que ficar dentro de casa, não posso dançar, não posso curtir e não posso beber? Eu sou ser humano, gente, e ninguém entende isso. As pessoas ficam me julgando e me filmando, não posso fazer nada? Vocês mandam em mim? Pagam meus boletos?".

Após as reclamações, ele afirmou que vai "entrar com as medidas cabíveis sobre essa situação". "Isso não vai ficar assim. Tem uma câmera dentro do quiosque que mostra o exato momento em que o síndico veio falar com a gente [...] Meu vizinho pega, grava e posta em rede social? Isso não vai ficar assim".