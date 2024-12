Painel nostálgico de 'Jiraiya' anuncia guia de curiosidade e fotos inéditas

A CCXP 24 mostrou neste domingo (8) que não é um evento apenas de novidades, mas também de nostalgia. O ninja Jiraiya ganhou um painel todo em sua homenagem.

O que aconteceu

Série japonesa de 1988, "Jiraiya: O Incrível Ninja" continua na memória e nos corações de vários fãs brasileiros, que cresceram vendo a transmissão original ou suas diversas reprises. Agora, eles podem ganhar um guia visual definitivo da série, anunciado na CCXP, por Ricardo Cruz e Adriano Almeida. Repleto de curiosidades e fotos inéditas sobre a produção clássica, o livro da editora Mozu busca financiamento coletivo.

Os autores se reuniram no Palco Universe, ao lado de Edi Carlos, da editora JBC, com mediação de Thaís Hern. No papo, Cruz e Almeida contaram as dificuldades em obter informações e um extenso acervo de imagens da Toei Company, por conta das diferenças culturais da companhia japonesa. No fim das contas, porém, conseguiram fechar um material para fã nenhum botar defeito, com centenas de imagens e fatos.

O papo tocou no apelo de ninjas na cultura pop como um todo e em como essas figuras históricas foram transformadas pelo cinema, TV, literatura e videogames. De espiões, acabaram se tornando guerreiros furtivos e heróis, muito presentes no entretenimento mundial, além de terem sido tendência mundial na década de 1980.

Jiraya na CCXP 24 Imagem: Arthur Eloi

"Jiraiya" voltou a ser discutido com uma participação especial: Cecília Lemes, que deu a voz de Kei, irmã do protagonista, na dublagem da série clássica.

A atriz, que também é conhecida como a voz de Chiquinha em "Chaves" e em incontáveis outros papéis, falou do carinho dos fãs do "Incrível Ninja, que sempre a trataram como celebridade em eventos e celebrações, por seu extenso portfólio de dublagens. "Quando eu encontro vocês, e me falam dessa dublagem antiga, ou de 'Jaspion', 'Changeman' e 'Chaves', eu vou ficando arrepiada. É uma felicidade muito grande estar aqui", falou ao público.

Lemes contou como era o processo de dublagem nos anos 1980. "Na época do 'Jiraiya', a gente já gravava individualmente. Antigamente, quando eu comecei, nós gravávamos todos juntos, então se um errasse, tinha que voltar e gravar tudo de novo", explicou a dubladora.

A atriz relembrou carinhosamente o período de dublar a série clássica na Álamo, empresa responsável por essa e muitas outras versões brasileiras clássicas. "A Álamo me dá saudades porque eram muitos estúdios. Imagina a sala de espera? Era uma fofocaiada só", brincou.

Na reta final do painel, foram exibidas cenas de "Jiraiya", em que o protagonista interagia com sua irmã. No clima de celebração, Cecília Lemes interpretou uma cena ao vivo, e ainda pediu que os fãs apoiassem o movimento Dublagem Viva, contra o uso de vozes de inteligência artificial na localização de obras estrangeiras.

Tendo já atingido a meta de financiamento coletivo no Catarse, o lançamento de "Jiraiya - Guia Visual Definitivo" é previsto para abril de 2025 aos apoiadores, e posteriormente nas livrarias.