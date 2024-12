CCXP 24: Cosplay premiado dá dicas para concursos e ser profissional

No último dia da CCXP 24, neste domingo (8), o público do Palco Universe vibrou com o Concurso Cosplay Master. O grande vencedor foi Pry Felippe com o personagem Alastor do Hozbin Hotel

O que aconteceu

O Concurso Cosplay Master atraiu grande público, que além do concurso, assistiram a shows de "Anime Song Dance", uma modalidade que propõe dança e performance acompanhadas de música de Anime.

Para o concurso, o público da CCXP escolheu 12 finalistas que concorreram a 5 prêmios: cosplay master, melhor destaque, melhor figurino, melhor performance e melhor inventividade.

Pry Felippe venceu o cosplay master e recebeu o prêmio de R$ 60 mil, além de um par de ingressos EPIC PASS para a CCXP25.

Pry Felippe venceu o Concurso Cosplay Master da CCXP com o personagem Alastor do Hozbin Hotel Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Dicas para participar de concurso

Pry conversou com Splash no final da competição e deu dicas para cosplays que querem participar de concursos. "Não tenha medo de se jogar e tentar coisas novas. Se desafie", explicou Pry sobre a dica fundamental. "Vejam concursos e outros cosplayers para se inspirarem. Isso dá muita força para subir no palco", completou.

Além dos concursos, muitos cosplayers são contratados para animar eventos. Nesse caso, os desafios vão além da coragem e criatividade.

Luiz Martim, 39, é cosmaker profissional. Ele veio de Curitiba (PR) para apresentar o cosplay de Thanos com impressionantes 2 metros e 30cm na CCXP. Toda montagem custou R$6300. "Quanto mais incrível é o cosplay, mais foco e resiliência para manter a apresentação. Essa roupa do Thanos deve estar uns 40 graus internamente agora", explica