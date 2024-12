'Sou mãe solo': Danielle Winits detona Jônatas Faro; por onde anda o ator

Danielle Winits desabafou sobre a relação com Jônatas Faro, pai do seu segundo filho, Guy, 13. Atualmente, o artista trabalha como corretor de imóveis.

O que aconteceu

A atriz falou da relação com seus ex-maridos e afirmou que é mãe-solo de Guy. "Amiga é uma palavra forte, é quase um café expresso (risos). Eu gostaria [de ser amiga de ex], mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho, eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação [amigável], o que é uma pena", disse ao podcast Desculpa Alguma Coisa.

Jonatas participou de diferentes novelas entre 1998 e 2019, e hoje trabalha como executivo de vendas do ramo imobiliário. Em seu perfil do Instagram, ele colocou a profissão nova na descrição e marcou a empresa.

O foco do trabalho do ator é o estado do Rio de Janeiro. A atuação predominante da empresa é na área de Niterói e Maricá. Os imóveis oferecidos pela empresa vão desde apartamentos simples até locais com 3 quartos e coberturas de luxo.

O último trabalho de Jonatas foi uma participação especial na Record. Em 2019, ele apareceu em "Jesus".