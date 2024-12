CCXP 24: 3º dia de evento vai do apagão ao brilho de estrelas femininas

Nas edições recentes da CCXP, o sábado se mostrou o dia mais concorrido, com maior público. Em 2024, isso pode se repetir, mas o fluxo de pessoas na Expo São Paulo não exibiu a mesma concentração dos outros anos.

O que aconteceu

Durante todo o dia, o deslocamento das pessoas entre estandes foi razoavelmente tranquilo. O palco Thunder, por onde passam as principais atrações do evento, não chegou a ter grandes aglomerações na entrada. O que não é exatamente um problema, porque torna a experiência na CCXP até mais agradável.

Problema mesmo apareceu no início da tarde, quando houve uma queda de energia que apagou completamente um bloco central do pavilhão do evento. Algumas áreas ficaram difíceis de serem atravessadas por algum tempo, com vários estandes precisando interromper suas atividades. Numa celebração tão grande de novas tecnologias, um incidente desses é mesmo comprometedor.

Apagão deixou no escuro parte da CCXP 24 neste sábado (7) Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Mas, com as luzes acesas, algumas estrelas brilharam, principalmente um time feminino que atraiu muita atenção durante o dia. No painel de novidades do Globoplay, o palco foi cenário de um encontro de musas. Deborah Secco e Sabrina Sato falaram dos seus novos programas e interagiram muito. Formam uma dupla que sabe fazer muitas insinuações sensuais para provocar a plateia.

Outra global a circular pelo pavilhão foi Marina Ruy Barbosa, que participou do painel do Prime Video. Entre as várias séries que a plataforma anunciou está "Tremembé", série de true crime na qual Marina vai interpretar Suzane von Richthofen.

O referido time feminino que atraiu atenção tem uma estrela internacional. Anya Taylor-Joy. A atriz, que bombou nos cinemas neste ano em "Furiosa: Uma Saga Mad Max", veio à CCXP para divulgar "Entre Montanhas", filme da AppleTV+ que é uma ficção científica carregada de mistério.

Anya Taylor-Joy na CCXP 2024 Imagem: Leo Franco/AgNews

Depois de ser ovacionada no palco Thunder, onde o empolgante trailer desse filme foi exibido, Anya congestionou completamente os arredores do palco Omelete. Deu uma entrevista curta mas descontraída, e em seguida desceu do pequeno palco para passear entre a plateia, recebendo beijos, abraços e choro de seus fãs. Ficou tranquila e posou para inúmeras selfies com quem conseguiu chegar perto dela.

Quem até ameaçou concorrer um pouco em popularidade com Anya Taylor-Joy foi Sonic. O terceiro longa-metragem do ouriço superveloz criado nos videogames da Sega está sob grande expectativa do público. O filme foi apresentado no evento faltando pouco para chegar ao cinema: 25 de dezembro

Os tipos curiosos que puderam ser encontrados passeando pelo pavilhão também se multiplicaram. Os cosplayers compareceram em peso, seguidos atentamente pelo olhar das crianças, num dia muito família na comunidade que frequenta a CCXP.

Lucas da Silva, 37, atua há 11 anos como Homem de Ferro e gastou R$11.000 no traje do heró: 'Gastaria até mais para me associarem mais ao Robert Downey Jr, mas é engraçado como me acham parecido com o Mion', diz ele Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Uma última curiosidade que merece registro é a presença de alguns atores veteranos que foram trazidos pela Paramount. No cast de suas estreias estão nomes como Christian Slater, Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar. Quem estava assistindo filmes e séries nos anos 1980 e 1990 sabe muito bem quem são esses atores.