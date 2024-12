Raul Gil, Michelle Barros e mais: os demitidos após morte de Silvio Santos

Após fortes rumores de que o "Programa Raul Gil" seria encerrado, o apresentador divulgou o fim de seu vínculo com a emissora na última sexta-feira (6). Raul Gil é um dos mais de 200 funcionários do SBT que foram desligados no último mês.

Raul Gil se despediu de seu público após 14 anos no ar e mandou um recado para Daniela Abravanel, que assumiu o comando do canal com a morte do pai. "A minha vida vai continuar. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contratações", declarou em seu perfil no Instagram.

A emissora passa por uma reestruturação para conter os danos de um prejuízo previsto de R$ 100 milhões em 2024. Segundo o Notícias da TV, 20% da folha de pagamentos foi desligada, o que inclui nomes famosos como Raul Gil. Confira outros nomes que foram demitidos:

Kallyna Sabil

A jornalista tem uma trajetória de idas e vindas pela emissora. Em 2019, Kallyna foi dispensada em uma demissão em massa na época, após nove anos na casa. Ao voltar para a emissora em 2023, ela foi demitida em abril de 2024, quando o programa "Fofocalizando" teve um corte em sua equipe. Três semanas depois ela foi recontratada, desta vez para a previsão do tempo do jornal SBT Brasil.

Ricardo Carmona

Com o fim do programa "Chega Mais", alguns grandes nomes da emissora foram desligados. É o caso do diretor Ricardo Carmona, que estava há 16 anos trabalhando no SBT e foi responsável por atrações de sucesso como "Hell's Kitchen Brasil" e "Minha mulher que manda".

Michelle Barros

Outro nome que foi impactado com o fim do "Chega Mais", foi Michelle Brarros. A apresentadora que comandava a atração ao lado de Regina Volpato e Paulo Mathias, foi cortada da emissora com o encerramento do programa.

O show foi finalizado de forma abrupta e foi ao ar pela última vez na sexta-feira (6). Já seus colegas de palco tiveram destinos diferentes: Regina Volpato anunciou sua saída da emissora como sendo de "comum acordo", e justificou dizendo que gostaria de morar próximo a filha, que vive na Europa; e Paulo Mathias foi para a geladeira da emissora.