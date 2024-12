Jorge Amado, Natal e amizade: SP e Rio têm peças para toda a família

De Splash, no Rio e em São Paulo

O fim desta semana e o início da próxima serão agitados para os fãs de teatro no Rio de Janeiro e em São Paulo. Splash separou uma programação especial para quem quer curtir com as crianças e adolescentes.

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá (SP)

O espetáculo da Cia. Novelo inspirado na obra de Jorge Amado está em cartaz aos sábados e domingos no CCJ - Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Não é necessário reservar ingressos, e quem fizer o cadastro no site ganha uma pipoca.

Endereço: Av. Deputado Emílio Carlos, 3641. Vila Nova Cachoeirinha

Datas: 07, 08, 14 e 15 de dezembro

Horários: 11h e 15h

Preço: gratuito, sem reserva de lugares

A Grande Oficina de Papai Noel (SP)

A programação de Natal já está a todo vapor! Até 22 de dezembro, a Cia. Teatral Artistando apresenta a peça "A Grande Oficina de Papai Noel", em que brinquedos se unem para desvendar o mistério do sumiço do Papai Noel.

Endereço: Teatro Shopping West Plaza - Sala Laura Cardoso (Av. Francisco Matarazzo - Água Branca)

Datas: 08, 15 e 22 de dezembro

Horários: 17h

Preço: a partir de R$ 29 no site. Crianças de até dois anos não pagam.

A.M.I.G.A.S. (RJ)

A peça retrata a amizade de três jovens. Suas cumplicidades e parcerias costuram as situações apresentadas e são o ponto de partida para a criação da Associação das Mulheres Interessadas em Gargalhadas, Amor e Sexo (A.M.I.G.A.S.). Prorrogada duas vezes, a peça chega ao fim no próximo dia 17 de dezembro, no Rio de Janeiro, sempre às segundas e terças. Em janeiro, peça chega a São Paulo.

Endereço: Teatro Vannucci - Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar

Datas: 09, 10, 16 e 17 de dezembro (últimas sessões)

Horários: 20h

Preço: a partir de R$ 50 no site. Crianças de até dois anos não pagam.