Peões tentam planejar 12ª roça de A Fazenda 16: 'Oportunidade de ir 3'

Na manhã de sábado na sede de A Fazenda 16 (Record), Sidney, Juninho e Gilsão tentaram decidir a melhor estratégia para a formação da 12ª roça do programa.

O que aconteceu

Sidney disse que eles não podem ter medo de votar nos membros do G4, mesmo com eles voltando das roças. "Eu acho que é importante fazer a manobra. Mas de resto, acho que é a hora de..."

Gilsão concordou. "Eu sei. Até porque eu tenho motivo muito grande e nítido de colocar até mesmo o Sacha. Ele não me colocou na última vez? E se a gente não colocar 2 deles, pra talvez ter a oportunidade de ir 3... Como a gente vai saber?"

Sidney concordou. "Exato. Essa é uma oportunidade porque o chapéu tá aqui."

Juninho tentou prever a roça. "Os caras [G4] vão no Albert. E eles ficam com a maioria se a Nêssa votar com eles. Puxa um cara da Baia, que provavelmente vai ser um deles. Se puxar um nosso, problema dele. E no Resta Um, se o puxado da Baia for deles, começa por eles e aí eu, Sid, provavelmente a Nêssa, a gente corre o risco de quem eles vão eleger primeiro."

Por que assim, a gente mantém a configuração que a gente conseguiu. Senão, ele tava pensando em indicar um dos caras, a gente votar em um dos caras, já são dois. Os caras puxam alguém da Baia da gente. E eles iam vetar um da gente depois. Juninho

