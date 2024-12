CCXP 24: 'Sonic 3' tem trechos inéditos e exaltação da dublagem brasileira

Os atores e produtores de "Sonic 3" ficaram visivelmente surpresos com a empolgação dos fãs brasileiros quando subiram ao palco principal da CCXP 24 neste sábado (7). Mal sabiam eles que os mais ovacionados seriam outros: o dublador Manolo Rey e o diretor de dublagem Wendel Bezerra.

O que aconteceu

A primeira parte do painel foi dedicada à dublagem brasileira. Além de Manolo Rey e Wendel Bezerra, também estava no palco Júlio Cocielo, que no terceiro filme dubla um personagem ainda não revelado. Após a salva de palmas, alguém na plateia gritou: "Viva a dublagem brasileira!", iniciando mais uma rodada de ovação.

Manolo e Wendel falaram sobre os desafios de adaptar o texto à realidade brasileira. O roteiro recheado de piadas foi um desafio para os dubladores, que precisaram encontrar o equilíbrio entre o original e piadas no imaginário brasileiro: "Às vezes ficamos dez minutos tentando decidir uma única palavra", relembrou Wendel.

Ben Schwartz, que faz a voz original do Sonic, fez uma batalha de dublagem com Manolo. Ele lia falas dos filmes e o brasileiro as repetia em português, arrancando risadas da plateia.

Depois, Manolo e Wendel saíram do palco. Os atores Ben Schwartz, James Marsden e Tika Sumpter (intérpretes de Tom e Maddie Wachowski) continuaram no painel com o diretor Jeff Fowler e os produtores Neal Moritz e Toby Ascher.

Foram exibidas duas cenas inéditas do filme. A primeira é a apresentação de Shadow, dublado em inglês por Keanu Reeves. Na segunda, Sonic e seus amigos interrompem o descanso de Tom e Maddie, que ficam felizes porque já esgotaram todos os hobbies possíveis: do tricô à panificação, passando pelo ventriloquismo. Ao final do painel, foram sorteados kits do filme, incluindo uma réplica do suéter que o casal tricota no filme.