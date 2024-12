Memphis, do Corinthians, e ex-BBB Alane se curtem nas redes e atiçam fãs

O novo jogador do Corinthians, Memphis Depay, interagiu com a ex-BBB Alane Dias, 24. Bastou para que os fãs levantassem rumores de romance.

O que aconteceu

Memphis, novo ídolo corintiano, curtiu fotos da Alane usando biquíni azul na praia. Em seguida, começou a segui-la no Instagram.

A bailarina retribuiu e seguiu de volta o jogador na rede social.

Solteira há um mês, após o término com o empresário Lucas Silva, Alane tem chamado a atenção de alguns atletas. Além de Memphis, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, também deixou uma curtida no perfil da sister no Instagram,

Memphis e Alane ainda não se conhecem pessoalmente. Ou pelo menos não houve registros de qualquer encontro.

A interação dos artistas causou alvoroço entre os fãs e levantou rumores de um possível flerte. "Memphis Depay está, de fato, conhecendo as belezas do Brasil. Meu atacante está vivendo. Será que tá rolando entre ele e a Alane?", disse um no X, antigo Twitter. "Dá um casal lindo", completou mais um.