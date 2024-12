Nicko McBrain anuncia saída do Iron Maiden; show em SP será sua despedida

Nicko McBrain, baterista do Iron Maiden, anunciou hoje que irá se afastar da vida de turnês com a banda. Segundo o músico, o show que acontece neste sábado, em São Paulo, será seu último com o Maiden.

Após muita consideração, é com tristeza e alegria que decido me afastar das longas turnês. Hoje será meu último show com o Iron Maiden. Desejo à banda muito sucesso.

O baterista disse que continuará trabalhando com a banda em "vários outros projetos" e também em projetos pessoais. "Fazer turnês com o Maiden pelos últimos 42 anos foi uma jornada incrível! À minha base de fãs devota, vocês fizeram tudo isso valer a pena e eu te amo", escreve.

Um comunicado assinado pela banda e pelo empresário Rod Smallwood também foi publicado. No post, os integrantes falam sobre os de trabalho com Nicko. A banda também mencionou a relação especial do Iron Maiden com o Brasil.

Desde o Rock In Rio 1985 nós temos uma relação especial com o Brasil, então se despedir das turnês na frente de 90 mil fãs aqui em São Paulo ao longo de duas noites é poético e você [Nicko] merece todo o louvor que eu tenho certeza que esses fãs incríveis irão te dar nesse último show, diz o comunicado.