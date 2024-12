'Menina do Rio': a musa da novela 'Tieta' que morreu aos 35 anos

Em um dos principais papéis de sua curta carreira, a atriz Cláudia Magno participou da novela 'Tieta', exibida originalmente em 1989 e que voltou à TV Globo neste mês, no Vale a Pena Ver de Novo.

A carreira de Cláudia Magno

Cláudia Magno de Carvalho nasceu em 10 de fevereiro de 1958, em Itaperuna (RJ). Antes de se tornar atriz, se dedicou à dança e ao teatro.

Em 1982, Cláudia ficou conhecida por sua participação no filme "Menino do Rio", de Antônio Calmon. Sua personagem Patrícia fez par romântico com Ricardo, o ator André de Biase. Além de Cláudia Magno, o elenco do filme era composto por Cláudia Ohana, Sérgio Malandro, Cissa Guimarães e Evandro Mesquita.

A sua participação no longa agradou o público e fez com que Cláudia Magno recebesse o apelido de "Menina do Rio". Cláudia se tornou símbolo da "geração saúde" da época, que valorizava o estilo de vida na praia, o sol e a natureza.

Cláudia Magno como Patrícia no filme "Menino do Rio", de 1982 Imagem: Reprodução/YouTube/Europa Filmes

Cláudia teve uma carreira de sucesso na TV Globo, participando de várias novelas em um curto período. Em 1982, por exemplo, participou de "Final Feliz"; em 1986 de "Roda de Fogo"; em 1988 de "Fera Radical"; e, em 1989, estrelou Silvana em "Tieta".

Cláudia Magno na novela "Roda de Fogo", da TV Globo, em 1986 Imagem: Reprodução/Globoplay

Além das novelas globais e de filmes, Cláudia Magno também fez parte de renomados videoclipes. A atriz participou dos vídeos dos hits "Bete Balanço", do Barão Vermelho, e "Meu Erro", da banda Os Paralamas do Sucesso (abaixo), em 1984 e 1985, respectivamente.

Em 1991, Cláudia participou de "O Dono do Mundo", também da TV Globo. Em 1993, enquanto fazia parte do elenco da novela "Sonho Meu", na mesma emissora, Cláudia precisou se afastar das gravações por conta de problemas de saúde, que culminariam em sua morte.

Causa da morte gerou polêmica

Cláudia morreu no Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 1994, aos 35 anos. A atriz estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea (zona sul do Rio de Janeiro), desde dezembro de 1993. De acordo com o boletim médico divulgado pela equipe responsável pelo caso, a causa da morte foi "insuficiência respiratória aguda decorrente de infecção respiratória e choque séptico".

O motivo da morte da atriz foi amplamente debatido à época. Havia a hipótese de Cláudia ter HIV, o vírus da imunodeficiência humana. De acordo com uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a família da atriz optou por não realizar o exame para descobrir se Cláudia era, de fato, portadora do HIV. Segundo a Folha, as complicações que provocaram a morte da atriz foram em decorrência de um caso grave de pneumonia.