'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9/12 a 14/12

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 9 de dezembro

Mavi cede ao pedido de Mércia. Viola, preocupada com a segurança de Rudá, pede que ele não saia na rua. Luma conversa com Rodhes sobre sua relação com Rudá e Viola. Mércia confronta Iberê, que se revolta. Tomás e Evelyn se mudam para uma nova casa. Volney questiona Mércia e acusa Mavi. Mavi confronta Luma e sugere que ela está ajudando Rudá. Luma procura Viola, que fica desconfiada.

Terça-feira, 10 de dezembro

Viola aceita o acordo com Luma. Rudá afirma que Luma mudou, e Viola reclama da proximidade dos dois. Mavi descobre que Luma contratou um advogado. Mércia descobre o paradeiro de Rudá. Daniel se insinua para Michele, que reafirma seu compromisso com Cristiano. Viola acredita que Rodhes está apaixonado por Luma. Iberê faz uma revelação a Rudá e Moema. Volney confronta Mavi. Viola vê Luma se insinuando para Rudá.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Viola expulsa Luma da comunidade. Mavi exige que Volney se afaste do resort e da vida de Mércia. Rudá afirma a Viola que a comunidade precisa do dinheiro de Luma. Cristiano é agredido na prisão. Rodhes acolhe Luma. Hugo desabafa com Robson sobre seu casamento. Fátima rejeita as investidas de Gael. Leidi tem acesso ao celular de Marlete. Luma volta para casa.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Luma pede que Mavi deixe Rudá e Viola em paz. Rodhes defende Luma para Viola. Mavi ordena que a estrada atravesse a comunidade. Michele elogia Daniel. Dhu e Fátima trocam confidências sobre o amor. Hugo se surpreende com atitude de Diana. Leidi afirma a Ísis e Sirlei que sabe o que fazer com Marlete. Mércia tenta fazer Mavi desistir de sua ideia. Viola tenta impedir os planos de Mavi.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Gael registra atitude de Viola. Luma assiste ao vídeo de Gael e alerta Mavi sobre o perigo que Viola corre. Daniel apresenta uma ordem judicial e Mavi se enfurece. Viola e Bela notam o clima entre Michele e Daniel. Hugo confessa para Diana que imaginou que ela o estivesse traindo. Mércia vai ao encontro de Volney. Rudá confronta Iberê. Mavi afirma a Luma que sabe como impedir a união de Viola e Rudá.

Sábado, 14 de dezembro

Mavi não revela seu plano a Luma. Volney tenta convencer Iberê a entregar Mavi. Evelyn fica horrorizada com o apartamento alugado por Tomás. Leidi insinua que Berta e Sirlei podem formar um casal. Diana exige que Hugo repense suas atitudes com ela. Edmilson atrapalha o romance entre Dhu e Wagner. Hugo contrata Edmilson para trabalhar no resort. Mavi mostra a Luma a foto de Filipa, e afirma que a moça está grávida de Leon/Rudá.

