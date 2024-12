'Mangaká da Favela': mangá japonês que viralizou em 2024 chegará ao Brasil

Durante seu painel na CCXP 24, a editora Panini surpreendeu os fãs de mangá ao anunciar a publicação nacional do título "Mangaká da Favela", de Souhachi Hagimoto e Minoru Taruro.

O que aconteceu

A obra, que começou a ser publicada em 2024 no Japão, rapidamente viralizou no Brasil por se passar em nosso país. Devido ao sucesso, o autor passou a interagir com os fãs pelas redes sociais e sempre tira dúvidas sobre nossa cultura para enriquecer sua obra.

"Mangaká da Favela" conta a história de um autor de mangá japonês que vem ao Brasil e se perde em uma comunidade. Lá, ele conhece um garoto que tem o sonho de ser um autor de quadrinhos japoneses.

A editora Panini ainda não confirmou data para a publicação do título. No mesmo painel ainda rolaram outros anúncios, como o mangá "Hen na Ie" e o aguardado "Kagurabachi"