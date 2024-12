'Não somos personagens, somos reais', diz Maraisa, da dupla com Maiara

Maiara e Maraisa encerraram na última semana a segunda edição do navio temático da dupla, fechando com chave de ouro um ano de muita conquista. Mas, como muitos artistas, elas também tiveram um 2024 de críticas e julgamentos, ao que elas responderam que não fazem personagem: "somos reais".

"Aqui não tem robô, não. Aqui é humano. Aqui não tem nada de fachada, é realidade", disse Maiara. Ela foi o principal alvo de críticas e questionamento sobre sua aparência e saúde, após aparecer bem mais magra.

Maraisa apoiou a irmã e também garantiu que elas são autênticas. "Isso é natural. A gente ama, a gente sofre, a gente se diverte. Nós não somos personagens, somos pessoas reais", concluiu em rápida conversa com Splash.

Ainda sobre a reação que têm diante das críticas, elas se surpreenderam ao serem chamadas de "reservadas". "Você achou? Você estava no navio ontem?", brincou Maiara se referindo à noite anterior, em que ela "queimou a largada" e precisou adiar um show após sair carregada do palco.

Maiara, que apareceu com um novo affair no navio, desconversou ao ser questionada sobre o romance. Ela disse não se lembrar de Edson, da dupla com Hudson, "dedurando" que ela está "amando". "Eu só lembro de flashes [de ontem], então não sei", brincou.

Já sobre a carreira, a dupla é só celebração, após um ano com dois cruzeiros, o projeto "Maiara e Maraisa In Concert", em que são acompanhadas por uma orquestra de mulheres, e emplacarem a faixa "Vai Lá" nas paradas. As irmãs também preparam a estreia do DVD "iMEMsidão", gravado em Goiânia.

"Foi um dos melhores anos da nossa vida, graças a Deus", avalia Maraisa. "Só tenho a agradecer. Foi um ano maravilhoso. Agora é só agradecer a Deus, fazer aquela virada maravilhosa, de muita gratidão, com a família, com os amigos, com os nossos fãs. E, se Deus quiser, com muitos planos para o ano que vem."

*A repórter viajou a convite da organização do cruzeiro.