Luma enfrenta mocinha e vilão no mesmo capítulo de 'Mania de Você'

No capítulo de segunda-feira (9), da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi cede ao pedido de Mércia.

Viola, preocupada com a segurança de Rudá, pede que ele não saia na rua. Luma conversa com Rodhes sobre sua relação com Rudá e Viola.

Mércia confronta Iberê, que se revolta. Tomás e Evelyn se mudam para uma nova casa.

Volney questiona Mércia e acusa Mavi. Mavi confronta Luma e sugere que ela está ajudando Rudá. Luma procura Viola, que fica desconfiada.