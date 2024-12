Flor planeja blefe contra G4 em A Fazenda 16: 'Deixar eles pensando'

Enquanto almoçava na tarde de sábado na sede de A Fazenda 16 (Record), Flor confessou para Vanessa que vai blefar para o G4 sobre a formação da 12ª roça da temporada.

O que aconteceu

Flor disse ter contado ao grupo que sabe que será indicada por Gilsão. "Mas eu falei pra eles [G4], eu acho que Gilsão me põe. Eu falei, não quero que vocês me falem nada, eu vou ver lá na hora. Falei pra eles quatro. Eles estavam lá fora, perguntaram 'Flor, você acha que o Gilsão vota em você?'. Falei, 'acho! Por que eles queriam ter certeza."

Ela disse que não desmentirá, mesmo sabendo que não será a indicação dele. "Eu vou deixar eles pensando que o Gilsão vai votar em mim."

Flor afirmou que combinou com os outros peões que votará com eles, contra o G4. "Eu pedi pra me avisar um pouco antes da gente descer em quem vocês vão pra eu ir também. Por que eu posso ser a primeira a votar."

Mas se eles me perguntarem, eu vou falar, 'gente é certeza que ele [Gilsão] vai me pôr. Se ele não me pusesse, aí eu iria onde ele vai pra me proteger. Mas ele vai me pôr'. Vou falar assim e vou deixar eles pensando. Flor

Vanessa a aconselhou. "Mas só fala se eles perguntarem. Pra eles não desconfiarem."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 60148 votos 0,17% Albert Bressan 0,07% Flor Fernandez 1,05% Gui Vieira 2,20% Gilsão 0,38% Juninho Bill 0,20% Luana Targino 29,69% Sacha Bali 48,65% Sidney Sampaio 14,55% Vanessa Carvalho 3,03% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 60148 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso