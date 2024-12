'Me senti agredida': como foi Cabine de Descompressão com Flora Cruz

A 11ª eliminada de A Fazenda 16 (Record), Flora Cruz, participou da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie logo após sua eliminação. Ao se deparar com imagens do seu confinamento ela atacou Sacha e se defendeu de críticas.

"A respiração me incomodava"

Questionada por Lucas Selfie se deveria ter falado mais o que pensava, ela detonou Sacha. "Eu falei tudo que eu achava para muita gente. Podia ter falado mais pro Sacha. Olha, ele é extremamente prepotente. Falou que eu era a próxima a sair. A arrogância dele é surreal. É muito ruim sair, mas uma vida sem Sacha Bali... estou feliz. Eu estava chegando num nível de incômodo que a respiração dele me incomodava."

Romance no ar?

Flora confessou que teve vontade de beijar Cauê —que foi o terceiro eliminado do programa. "Eu queria. Ia dar uns beijinhos nele. Não fui porque fiquei analisando o cara. Ele chegava na minha mão... Toda hora era carinho, chamego. Não estou acostumada a tanto carinho. Mas decidi não avançar, deixei quieto."

Justiça por Larissa

A ex-peoa reagiu ao ver tuítes de Larissa torcendo para que Sacha ficasse na roça, após mais da metade da casa ter se voltado contra o peão para 'vingá-la'. "Esse cara é o campeão, né? Como a gente foi idiota. Ah, cara. Cadê o nariz de palhaço?".

Esvaziou pautas?

Flora ainda se defendeu da acusação de ter esvaziado pauta após acusar Sacha de ser agressivo em uma discussão com ela. "Em outra vida eu deixaria para lá. Mas ele nunca tinha gritado comigo. Ele já tinha histórico com uma galera. Eu me assustei. Já tinha dado uma m*rda gigante com o Zé Love, a casa inteira no meio daquilo. Eu só queria evitar que aquilo acontecesse. Quem estava na dinâmica era Albert e Yuri, a gente só queria seguir. Foi muito da forma que eu me senti."

Eu me senti agredida. A quem achou que eu esvaziei uma pauta, vocês não estão na minha pele e não sentiram nada do que eu senti naquele momento . Flora Cruz

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 49714 votos 0,14% Albert Bressan 0,07% Flor Fernandez 1,21% Gui Vieira 2,32% Gilsão 0,43% Juninho Bill 0,14% Luana Targino 29,37% Sacha Bali 49,64% Sidney Sampaio 13,40% Vanessa Carvalho 3,28% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 49714 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso