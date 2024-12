Despedaçado de tristeza, Edu muda totalmente de vida em 'Garota do Momento'

No capítulo deste sábado (7) de Garota do Momento" (Globo), Edu (Caio Manhente) decide esquecer Olivia/Celeste (Débora Ozório). Isso acontece após ele ficar esperando uma resposta da moça para que, finalmente, o encontro deles ocorresse.

Decepcionado, Edu convida outra jovem para sair. Assim, tudo indica que o casal Edu e Celeste não ficarão juntos nesse momento da novela.

Caio Manhente e Débora Ozório são Edu e Celeste em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Beatriz passa mal. Juliano contrata Basílio. Glorinha pede perdão a Basílio. Raimundo apoia Beto. Heloísa ameaça contar sobre o caso com Nelson para Anita e os filhos.

Ana Maria engana Ulisses e diz que Iolanda deu permissão para a aproximação dos dois. Teresa faz Jacira confessar sua armação.

Basílio ouve uma discussão entre Juliano e Maristela. Arlete recebe um suposto telegrama de Valéria. Juliano abre uma conta no banco com o nome original de Clarice. Zélia marca uma consulta com o médico de Clarice. Beatriz estranha quando Clarice diz que Zélia é sua irmã.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.