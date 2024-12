Sabrina Sato se diverte em carrinho de pelúcia durante passeio em shopping

Sabrina Sato, 43, mostrou os bastidores de uma gravação de natal peculiar.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou em seus stories do Instagram um vídeo dirigindo um bicho de pelúcia motorizado em um shopping de São Paulo. Usando um salto finíssimo e óculos escuros, Sabrina se divertiu brincando com o carrinho para crianças. "Meu jeitinho de fazer compras de natal no shopping", legendou.

Acompanhada de uma equipe de gravação, ela usou o bichinho para uma publicidade do estabelecimento. Sua irmã, Karina, também postou a brincadeira da irmã e mando um recado: "A Mamãe Noel chegou diferente, né Sabrina?"