De Fantasma comunista a Homem de Ferro: cosplayers roubam cena na CCXP 24

Diversos cosplayers, de amadores a profissionais, passaram pela São Paulo Expo, espaço onde acontece a CCXP 24, neste sábado (7), e fizeram a alegria dos fãs presentes no evento.

Os fãs não economizaram na criatividade, nem no bolso. Do bem-humorado "Fantasma do Comunismo" ao "sósia" do Homem de Ferro, que gastou R$ 11 mil em seu traje do super-herói, veja as melhores fantasias deste terceiro de CCXP 24.

Lucas da Silva, 37, atua há 11 anos como Homem de Ferro e gastou R$11.000 no traje do herói: 'Gastaria até mais para me associarem mais ao Robert Downey Jr, mas é engraçado como me acham parecido com o Mion', diz ele Imagem: Alexandre de Melo/UOL

O roteirista Victor Augusto, 24, cedeu a roupa de 'fantasma do comunismo' para a namorada, Heloísa Gomes, 25: 'Viemos derrubar o capitalismo da venda de bonecos e se divertir , diz Heloísa Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Emanuel Barroso, 23, diz que vir à CCXP como Capuz Vermelho para a CCXP 'é a realização de um sonho?, e ele estás sendo bastante requisitado para fotos, inclusive ao lado de Rafaela Marques, 23, que veio de Arlequina Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Adriano Barbosa, 41, escolheu o cosplay de Aquaman para combinar com a Mera da Patrícia Barbosa, 39, sua companheira: 'Eu fiz ela se apaixonar pelo mundo cosplay', conta Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Isabela Iagallo, 41, pensou em um cosplay barato e confortável ao lado de Rafael Monteiro, 38, e Bruno Casilli, 38,: 'Agora todos querem tirar foto com o ?Chavesverso'', contou Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Sara Barbosa, 30, faz cosplay da Supergirl há 5 anos: 'Aamo fazer a Supergirl, mas aqui na CCXP eu também quero ir nos stands e demoro demais atendendo pedidos de fotos' Imagem: Alexandre de Melo/UOL