Como mulher foi do anonimato à fama após recusar troca de assento em avião

A vida de Jennifer Castro virou de cabeça para baixo após viralizar nas redes sociais. A bancária ficou conhecida após não ceder assento para criança durante um voo entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Do anonimato à fama

Jovem foi filmada por uma passageira revoltada por não aceitar ceder assento na janela de avião a uma criança. Acusada de não ter "empatia", ela aparece de fones de ouvido ignorando as reclamações da mulher.

Jennifer recebeu uma onda de apoio após vídeo viralizar nas redes sociais. Até uma página de fã-clube foi criada no Instagram. "O 'calada vence' nunca fez tanto sentido", comentou uma seguidora. "É a primeira vez que vejo os humilhados sendo exaltados tão rápido", brincou outra.

A bancária levava uma vida longe dos holofotes. Ela é formada em administração pela Universidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, e trabalha há três anos como bancária, de acordo com informações publicadas na rede social LinkedIn.

Passageira se negou a ceder assento, pelo qual teria pago Imagem: Reprodução

Episódio trouxe atenção, seguidores e fama. "A mulher que não cedeu lugar no avião" ganhou mais de 1 milhão de seguidores ao longo dos últimos dias, tem uma conta verificada no Instagram e já divulgou um email para contatos profissionais.

Passageira, que ganhou um milhão de seguidores após polêmica, confirmou que vai processar responsável pela exposição nas redes sociais. A identidade dela ainda não foi revelada. "Medidas estão sendo tomadas", garantiu, em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta.

Eu entrei no avião e a criança estava no meu lugar. Eu cheguei: 'olha, esse é meu assento.' Eu o esperei sair. Um rapaz que estava no corredor falou assim: 'troca com ele. Você se senta no corredor e ele senta no seu lugar.' E eu falei não [...] Ele chorou o voo inteiro. Acho que uns 50 minutos, em voo do Rio a BH. Ela [mãe] foi muito sem educação. Jennifer, no Encontro, na sexta-feira (6)

Trocar de assento em voos não é obrigatório a não ser em raras exceções, conforme explicou o colunista do UOL Alexandre Saconi. Geralmente, ligadas à segurança de voo ou em cumprimento de regras específicas.