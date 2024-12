Como a linguagem de um casal nas redes dá pistas de que vai se separar?

A maneira que nos comunicamos diariamente nas redes sociais significa muito além do que de fato é dito. Dependendo das palavras usadas, principalmente pronomes, pode até indicar a iminente separação de um casal.

Pesquisadores da Universidade do Texas em Austin (EUA) analisaram mais de um milhão de postagens de 6.800 participantes da rede social Reddit, em um período de dois anos —um antes e um após eles anunciarem o término de um relacionamento no subreddit r/BreakUps.

Os cientistas perceberam que, três meses antes da separação, a linguagem da pessoa começa a mudar. E só volta ao normal cerca de seis meses depois. O estudo de psicologia foi publicado no jornal Proceedings, da Academia Americana de Ciências (PNAS).

Segundo a pesquisa, as comunicações que deixamos para trás na internet, nas mínimas palavras e nos invisíveis sinais, têm grande carga emocional e cognitiva.

"Parece que, mesmo antes de as pessoas saberem que uma separação vai acontecer, isso começa a afetar suas vidas", disse Sarah Seraj, principal autora do estudo, em 2021.

Nós realmente não percebemos quantas vezes estamos usando preposições, artigos ou pronomes, mas essas palavras funcionais são alteradas de uma forma quando você está passando por uma perturbação pessoal, e podem nos dizer muito sobre nosso estado emocional e psicológico

Sarah Seraj, pesquisadora da Universidade do Texas em Austin (EUA)

Seja nos comentários de quem terminou ou de quem levou o pé na bunda, foram notados marcadores de "linguagem da separação" em pelo menos três meses antes do evento. De acordo com a pesquisa, a fala vai se tornando mais pessoal e informal, indicando uma queda no pensamento analítico, e os pronomes "eu" e "nós" são mais usados.

"Esses são sinais de que alguém está carregando uma carga cognitiva pesada. Eles estão pensando ou tentando resolver algo e se tornam mais autocentrados", explicou Seraj.

"Às vezes, o uso da palavra "eu" está relacionado a depressão e tristeza. Quando as pessoas estão deprimidas, tendem a se concentrar em si mesmas e não conseguem se relacionar tanto com os outros", adicionou ela, à época.

Esses padrões atingem o pico no dia da separação, e permanecem por até seis meses depois —mesmo em discussões de tópicos não relacionados ao assunto em diferentes comunidades de subreddit.

Em algumas pessoas, nem após um ano do término, a linguagem voltou ao normal. Em geral, elas permaneceram ativas na área r/BreakUps da rede social por muitos meses, retomando repetidamente a história do rompimento. Segundo os pesquisadores, isso tornou o processo de "cura" do coração partido ainda mais difícil.

O estudo também comparou estes dados de divórcios e separações com os de pessoas vivenciando outras convulsões emocionais não atreladas a relacionamentos. Foram encontrados padrões de linguagem semelhantes, embora mais sutis.

"O que torna este projeto tão fascinante é que, pela primeira vez, por meio da tecnologia, podemos ver como as pessoas vivenciam um rompimento em tempo real", disse a coautora Kate Blackburn. "As implicações desta pesquisa são de longo alcance. Em um nível mais básico, dá a você, a mim e às pessoas comuns uma visão de como nossos entes queridos podem reagir, a longo prazo, ao fim de um relacionamento romântico."

*Com matéria de fevereiro de 2021