Com tesão, Volney cai em desgraça em capítulo surreal de 'Mania de Você'

No capítulo deste sábado (7) em "Mania de Você" (Globo), Mércia (Adriana Esteves) marca de se encontrar com Volney (Paulo Rocha). Os dois querem seguir com o romance, mesmo após as ameaças de Mavi (Chay Suede).

Possessivo, Mavi descobre o encontro que a nãe terá com o namorado e exige que Iberê (Jaffar Bambirra) dê um susto em Volney. Ele será sequestrado e deixado em um local ermo.

Depois de um tempo, Volney consegue avisar a Mércia sobre seu paradeiro. Indignada com o que aconteceu, ao final do capítulo Mércia enfrenta Mavi.

Mavi (Chay Suede) e Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Moema descobre que Iberê estava espionando Viola e Rudá, e pede ao sobrinho para não contar a Mavi o paradeiro do caiçara.

Wagner incentiva Dhu a se valorizar no trabalho. Leidi fica desesperada com a intenção de Berta de doar a herança de Tomás.

