Com direito a samba, Wagner Moura é homenageado pelo Vitória na CCXP 24

Wagner Moura, 48, recebeu homenagem do time Vitória durante palco Thunder, na CCXP 24, realizada no São Paulo Expo.

O que aconteceu

Wagner recebeu um vídeo de homenagem de vários jogadores e técnico do time Vitória, Thiago Carpini, no palco Thunder na noite de sexta (6).

Conhecido por ser um torcedor enlouquecido, o ator também recebeu uma camisa do clube autografada por quase todos os jogadores do elenco e pelo técnico.

Em seguida, Wagner colocou a camisa, por cima da que estava vestindo, e sambou no palco. "Esse time aí é fod*! Em 2022, ele estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Subiu para a Série B e este ano voltou para ac Série A. E não é só isso. Garantiu classificação para disputar no ano que vem a Copa Sul-Americana. E muitos desses caras que apareceram aí no telão são grandes responsáveis por isso. Eles já estão na história do Vitória."

Wagner Moura com a camisa do Vitória sambando na #CCXP2024. pic.twitter.com/5Qr8erRn8v -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 7, 2024

Homenageado do Ano

Wagner Moura foi à CCXP 24 nesta sexta (6) para receber o prêmio de Homenageado do Ano. Em rara aparição em um evento brasileiro, ele disse nunca ter visitado uma CCXP e que não tinha noção do tamanho atual da festa. "Ser homenageado aqui é massa!"

Premiado pelo conjunto de sua carreira, dentro e principalmente fora do Brasil, ele encerra o ano com o sucesso mundial do thriller catastrófico "Guerra Civil". E disse estar feliz por ter passado um bom tempo no país nesta temporada, rodando "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho ("Bacurau").