Clarice abre boca de sacola e revela segredo de família para Beatriz

No capítulo de segunda-feira (9), da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice fala sobre sua relação com Zélia para Beatriz, que fica atordoada com a informação.

Jacira pede demissão, mas Eugênia recusa. Alfredo tem uma ideia para reaproximar Jacira e Teresa. Celeste desabafa com Vera sobre sua decepção com Mauro.

Ulisses ajuda Beto a criar a campanha da Perfumaria Carioca para Beatriz. Heloísa vai à casa de Anita, e Nelson se desespera. Anita apoia Guto. Ana Maria falsifica a assinatura de Iolanda e se matricula nas aulas de capoeira com Ulisses.

Nelson negocia com um agiota, e Edu vê. Beatriz acredita que Clarice e Zélia se uniram para dar um golpe na família Alencar.