"Cem Anos de Solidão" da Netflix chega às telas em Havana

Por Sarah Morland

(Reuters) - Centenas de fãs se reuniram do lado de fora do cinema Yara na capital de Cuba na sexta-feira à noite para uma exibição da primeira adaptação para a TV de um dos romances mais amados da América Latina, um desafio gigantesco assumido pela gigante do streaming Netflix.

Os dois primeiros capítulos de "Cem Anos de Solidão" -- uma série de 16 episódios em duas partes =- foram apresentados no festival de cinema de Havana na nação insular caribenha onde os moradores são impedidos de acessar a Netflix, além de outros sites dos EUA.

"Como os cubanos não têm acesso à Netflix, esta é uma oportunidade de ver uma parte importante da cultura latino-americana", disse a espectadora Ruth Guerra à Reuters, enquanto uma grande multidão, em grande parte local, esperava pela exibição pública.

"(O escritor) Gabriel García Márquez é um ícone latino-americano e nós, cubanos, nos sentimos muito conectados a ele."

"Eu nunca pensei que a série seria levada ao cinema", disse a atriz cubana e membro do elenco Jacqueline Arenal. "E eu tenho a oportunidade de fazer parte disso. Não consigo expressar a emoção que isso significa."

O show adapta o clássico de 1967 do ganhador do Prêmio Nobel Gabriel Garcia Márquez, que narra sete gerações da família Buendia -- muitos dos quais compartilham os mesmos nomes -= na cidade fictícia de Macondo.

É considerado uma das obras mais importantes do realismo mágico -- um estilo pioneiro na América Latina que mistura realismo com o fantástico =- e um produto-chave do movimento literário experimental e político conhecido como o Boom Latino-Americano.

O diretor Alex Garcia Lopez, que co-dirigiu a Parte 1 ao lado de Laura Mora, disse à Reuters que quando leu o romance aos 20 anos, ficou impressionado com sua capacidade de contar simultaneamente a história de um país, um continente e a raça humana.

Para ele, o cerne da história é se os seres humanos podem "vencer nosso destino, ou se somos programados para continuar cometendo os mesmos erros geração após geração".

O vice-presidente de conteúdo latino-americano da Netflix, Francisco Ramos, disse à Reuters, no entanto, que o acordo com os filhos de Garcia Marquez foi "muito direto", já que a Netflix se comprometeu desde o início a produzir o programa inteiramente na Colômbia, em espanhol, e a usar o formato da série para traduzir o imenso escopo centenário do romance.

A série credita os dois filhos dos autores como produtores executivos.

(Reportagem de Sarah Morland; Reportagem adicional de Anett Rios, Alien Fernandez e Nelson Acosta em Havana)