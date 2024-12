Cantora diz morar em apartamento separado do marido por motivo inusitado

Adryana Ribeiro revelou que ela e o marido, Albert Bressan, dividem o mesmo prédio, mas optaram por morar em apartamentos diferentes porque ele é alérgico a gatos.

O que aconteceu

Ribeiro explicou que cada um tem seu apartamento e em andares diferentes. "A gente é muito bem resolvido, temos uma relação interessante, cada um tem seu apartamento. Ele mora no 17º andar e eu no 4º, e tá de boa", declarou durante participação no podcast Lisa, Leve e Solta.

Cantora contou que, embora cada um tenha seu próprio espaço, eles dormem juntos "todo dia". "Eu durmo na casa dele. Ele não vai na minha casa por causa do gato. Ele é alérgico... Ele já entra [no meu apartamento] reclamando... Ele [praticamente] não frequenta minha casa... Minha casa é do meu closet e do gato".

A artista também ressaltou que ela e Albert Bressa mantêm uma relação de muita "cumplicidade". "É uma parceria muito bonita. Nunca morei com ninguém. O máximo que vivi com alguém foi com ele. Nunca tive um homem que me assumisse da maneira que ele me assumiu, de entrar na minha vida, na minha carreira".

Adryana Ribeiro e Albert Bressan estão juntos há seis anos. Os dois já ficaram confinados no reality Power Couple em 2022. Atualmente, Bressan está no elenco de A Fazenda 16, também na Record.