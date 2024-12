'Bruxas' tocam músicas nórdicas e 'hipnotizam' público na CCXP 2024

A experiência completa de imersão no mundo medieval no espaço Magic Market na CCXP 24 conta com cosplays típicos, poço dos desejos, "casamentos épicos", gincanas vikings e show da banda Yön.

Deuses e lendas

O grupo paulistano Yön é formado por seis mulheres que compõem e pesquisam sobre música nórdica tradicional. Elas se inspiram em textos como as Eddas Poéticas para escrever sobre as histórias de deuses e lendas.

Nós somos bruxas com orgulho porque acreditamos na energia da ancestralidade e da sabedoria feminina. A amizade entre mulheres cria uma energia única. Aline dos Reis, voz e percussão

Todas cantam. Na banda, além da Aline, Beatriz Mantovan toca violão e baixo; Carol Mendes, percussão e violino; Janine Plis, percussão e violão; Luana Carvalho, percussão; e Silvia Lozano, toca violoncelo.

Público hipnotizado

O público permaneceu no espaço Magic e não migrou para outros estandes quando a Yön se apresentou na sexta-feira (6). Um grande feito considerando que o dia era dedicado para a homenagem ao ator Wagner Moura, que falava no palco Omelete.

A banda Yön já se apresentou em grandes festivais do gênero como o Ragnarok Music Fest e o Odin's Krieger Fest. Mesmo assim, elas agradeceram o carinho do público e a oportunidade de tocar na CCXP.

A plateia assistiu ao show dos tambores e violoncelo com os olhos vidrados. "Eu adoro tudo desse universo. Ouvindo elas parece que eu fui transportada diretamente para a série Vinkings", disse Jaqueline Nobre, 28, vendedora. De fato, a banda tocou no repertório versões de músicas das séries "Vikings" e "The Last Kingdom".