'Auto 2' detalha reencontro e amizade de Chicó e Grilo, diz elenco na CCXP

'O Auto da Compadecida 2 ', que chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de dezembro, foi exibido pela primeira vez ao público na CCXP24.

Além dos protagonistas Selton Mello e Matheus Nachtergaele, os diretores Guel Arraes e Flávia Lacerda, e os atores Fabiula Nascimento, Virgínia Cavendish e Luis Miranda subiram ao palco Thunder para falar sobre a nova adaptação de Ariano Suassuna.

Guardamos esse carinho que recebemos do povo brasileiro por 25 anos, e esse é o momento de devolver. Chicó e João Grilo moram no coração de cada um.

Matheus Nachtergaele

Intérprete de João Grilo exaltou resultados. "Foi puxado, a gente trabalhou muito neste filme. Mas, ao mesmo tempo, foi encantador. Só de trocar olhares com o Selton, a gente se entende e faz junto. Foi meio caminho andado."

Atores se emocionaram e viram sentido em gravar sequência, diz Selton Mello. "Nosso cinema é muito potente e vive um momento extraordinário. É um reencontro com estes palhaços que a gente tanto ama", analisou o intérprete de Chicó.

Não existe Chicó sem João Grilo. Eles se complementam e pensam em dupla.

Selton Mello

Fabiula Nascimento se emocionou ao falar sobre o filme no palco Thunder. "Eu os admiro, eles me formaram como atriz. Quando me convidaram, eu disse que toparia fazer qualquer coisa. Foi incrível fazer a Clarabela, uma das grandes personagens de Suassuna."

É um momento inacreditável, foi emocionante o tempo inteiro. Sentimos medo no primeiro momento, mas a convivência no set fez parecer que éramos os mesmos de 25 anos atrás.

Virgínia Cavendish, que interpreta Rosinha

Filme é baseado na amizade e em reencontros de velhos amigos, segundo Guel Arraes. "A gente viu que poderia se divertir e se emocionar. Claro que bateu uma grande responsabilidade, mas fizemos esse exercício de tentar entender como esses personagens estariam hoje."

Filme mostra Chicó e João Grilo se reencontrando em Taperoá. Além de Virgínia, Enrique Diaz também retorna à trama como o ex-cangaceiro Joaquim.