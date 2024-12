Anya Taylor-Joy prova que é uma grande estrela e se joga nos braços dos fãs

Anya Taylor-Joy e Miles Teller foram alguns dos astros que estiveram presentes no painel da Apple TV+ neste sábado (7), o terceiro dia de CCXP 2024.

O que aconteceu

O painel da AppleTV+ na tarde de sábado na CCXP 24 valeu para duas coisas: conferir os trailers do filme "Entre Montanhas" e da segunda temporada da série "Ruptura", e, principalmente, para comprovar que provavelmente Anya Taylor-Joy é a estrela mais badalada dessa edição do evento.

Os seguidores que a atriz arrebanhou entre a minissérie "O Gambito da Rainha" e o blockbuster "Furiosa: Uma Saga Mad Max" urraram quando ela subiu ao palco Thunder vestindo bustiê e calça balloon tão brancos quanto seu cabelo descolorido. Ela e Miles Teller vieram divulgar o filme de sci-fi e mistério "Entre Montanhas", no qual interpretam dois agentes especiais muito bem treinados que não se conhecem e recebem missões complementares: cada um fica numa torre de vigilância em um dos lados de um desfiladeiro, proibidos de estabelecerem qualquer conexão.

Miles Teller e Anya Taylor-Joy na CCXP 2024 Imagem: Leo Franco / AgNews

Mas o contato visual que conseguem fazer vai despertando uma atração entre eles. Essa tentativa de romance muda de figura quando eles descobrem que precisam impedir que a coisa misteriosa e perigosa que habita o desfiladeiro saia de lá e se transforme numa ameaça aos humanos.

Os dois não avançaram muito em maiores explicações sobre o filme. Eles se dedicaram apenas àquelas declarações elogiosas habituais de um parceiro de filme para o outro.

Eles não saíram dessa postura burocrata nem quando pediram que Anya contasse algum caso divertido dos bastidores da filmagem. Disse que melhor do que lembrar uma passagem engraçada é contar que já conhecia Teller há bastante tempo e trabalhar com ele foi muito seguro e inspirador.

O trailer empolgou a plateia. O cenário do desfiladeiro, obviamente criado por computador, é deslumbrante, e as cenas de ação que apareceram em poucos momentos parecem realmente de tirar o fôlego.

Os atores estavam se preparando para deixar o palco quando uma mulher na plateia exibiu um cartaz pedindo para subir. Ao chegar lá em cima, abriu outro cartaz pedindo em casamento o homem que a acompanhava. Ele subiu ao palco e aceitou o pedido, com muita festa da plateia. Anya Taylor-Joy e Miles Teller não entenderam muita coisa.

O painel da AppleTV+ prosseguiu em sua segunda parte, trazendo o elenco e o roteirista da série "Ruptura", que chega a sua segunda temporada. Foram exibidos os primeiros cinco minutos do episódio que abre o segundo ano, cenas que tiveram estreia mundial diante do público paulistano.

Adam Scott da série 'Ruptura' na CCXP 2024 Imagem: Leo Franco/AgNews

Enquanto isso, o casal de "Entre Montanhas" foi ao palco Omelete, e ali a atriz mostrou alguma descontração maior. Depois uma conversa breve, também sem nada de interessante, Anya Taylor-Joy se jogou na galera. Desceu do pequeno palco e durante alguns minutos, beijou e abraçou fãs, posou para selfies e não se importou com as mãos que insistiam em tocar seus ombros nus. Sua aparição deixou as ruas em volta do palco Omelete intransitáveis.

"Entre Montanhas" estreia na AppleTV+ em 14 de fevereiro. Já a segunda temporada de "Ruptura" começa no dia 17 de janeiro, com novos episódios a cada sexta-feira.