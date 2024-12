Angelina Jolie aparece descalça em programa de TV: 'Decidi vir sem'

A atriz Angelina Jolie apareceu descalça no programa de TV norte-americano "The Tonight Show", com Jimmy Fallon, nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

Logo ao começar a entrevista, o apresentador Jimmy Fallon brincou sobre ela aparecer descalça. "Percebi que você está descalça. Você esqueceu seus sapatos?".

Ela revelou, então, que quebrou o dedo do pé e não achou um calçado apropriado. "Quebrei meu dedo do pé ontem e tentei encontrar um sapato confortável, mas decidi vir sem".

Em resposta, Fallon deixou Angelina à vontade. "Você não precisa usar sapatos. Sim, apenas fique confortável. Estamos felizes que você esteja aqui".

A atriz não aparecia há mais de uma década em um programa de talk show, já que ela diz ficar "muito nervosa". "Fico muito nervosa em talk shows. Fico muito desconfortável. Não faço isso há uma década. Isso não é minha praia".