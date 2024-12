Albert critica Sacha: 'Tá no desespero. É uma encrenca por dia'

Albert e Gilsão voltaram a criticar Sacha em uma conversa na manhã de sábado (7) na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gilsão contou a Albert que teve um leve atrito com Sacha na hora do trato. "Eu falei assim pro grandão bobão, 'caraca, tu já acabou e era coisa pra caramba'. Aí comentei 'o Sacha é lerdo né, devagar'. Aí ele foi falar pro Sacha como se eu estivesse falando que ele era um lesado, que ele é. Só que não foi com essa intenção."

Albert criticou o ator. "O cara tá num desespero, é uma encrenca por dia. E é sempre nesse horário, pode ver. Por que daqui a pouco eles vão dormir."

Gilsão seguiu desabafando. "É mole? Aí ele [Yuri] ficou falando que eu inventei que ele mandou a Flora se f*der. Eu, caraca. Eu inventei isso?".

Albert ironizou Sacha e o G4. "Ele é bonzinho, ele é santinho, ele não faz nada. Todos eles são santos, não falam palavrões."

