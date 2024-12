A Fazenda: A poucos dias da final, um peão ainda não enfrentou a roça

A grande final de A Fazenda 2024 (RecordTV) acontece no dia 19. Após quase três meses de programa, porém, um participante nunca passou pelo risco de deixar o jogo: Gilsão.

Gilson escapou duas vezes da roça

Imagem: Reprodução/PlayPlus

O ex de Gracyanne Barbosa foi indicado pelo então fazendeiro Yuri na 5ª roça do programa. No entanto, o peão venceu a prova do fazendeiro e, com isso, escapou da berlinda e não precisou pedir votos para o público.

Gilsão foi indicado novamente na 11ª roça, agora pelo voto dos colegas de confinamento. Mais uma vez, ele venceu a prova do fazendeiro e deixou a berlinda.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 57048 votos 0,17% Albert Bressan 0,08% Flor Fernandez 1,07% Gui Vieira 2,32% Gilsão 0,39% Juninho Bill 0,15% Luana Targino 28,77% Sacha Bali 49,98% Sidney Sampaio 13,95% Vanessa Carvalho 3,12% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 57048 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso