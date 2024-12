'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 09/12 a 13/12

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 9 de dezembro

Pensando em se livrar das dívidas, Fafá decide ir embora de Milagres. Além de trabalhar no Pet Shop, Cristina começa a carreira no jornal Notícias Milagrosas. Goma sente falta de Fafá e imagina como seria a vida se ela tivesse ficado em Milagres; ele também fantasia o sucesso da Lolipopus ao lado de Fafá no "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel". Dalete avisa Elisa que Felipe e Rui estão trancados na casa de Shirley e Wanda fazendo pegadinha; ela se sente culpada. Do lado de fora da casa, Norma, Gabriel, Pilar, Tonico, Isadora e Pedro fazem de tudo para resgatar Shirley e Wanda. Felipe pede a anulação dos deméritos em troca das reféns. Pilar consegue entrar na residência e desamarrar as detetives, mas Felipe e Rui fogem no carrinho elétrico delas.

Terça-feira, 10 de dezembro

No colégio, Norma decide expulsar Felipe, mas Gabriel a convence de dar mais uma chance ao garoto. Na biblioteca, Gabriel conversa com Felipe; o rapaz chora e diz que não consegue ser comportado igual aos outros meninos. Elisa tenta acalmar Norma depois da situação com Felipe e Rui; Dalete chega e afirma que Deus deu a ela a capacidade de conduzir diferentes personalidades. Fafá volta para Milagres, encontra Goma, e revela que, indo ao seu destino, viu no jornal que Chicleto faliu e que o esquema com a Rock N'Bolly era fraudulento. Gabriel leva Felipe até Shirley e Wanda; o garoto pede perdão. Jane dá a ideia de criar um jornal escolar; Lavínia escuta a conversa de Jane com Flora, rouba a ideia e a apresenta para Pilar. Lavínia solicita ser a editora-chefe, já que foi ela quem sugeriu o projeto.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Shirley e Wanda dão uma chance para Felipe e o ensinam a dobrar roupas. As detetives apresentam o trabalho e itens secretos a Felipe, que fica feliz. O dono da Lolipous, Goma Behr, oferece a vaga de volta a Betina com aumento salarial, mas ela recusa e diz que está feliz no Pet Shop. Pilar pergunta se Gabriel está namorando, e ele nega. César grava Gabriel em um encontro com Bárbara. Norma autoriza o projeto do jornal, mas declara que a editora-chefe será Anna. Lavínia fica incomodada por Anna ter vantagens no colégio. Pilar chama Gabriel para sair, mas ele recusa.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Felipe comenta com Anna que Safira dá medo nele; Anna diz que o que ele fez com Shirley e Wanda foi por hipnose de Safira, e manda ele ficar longe da caverna. Gabriel revela a Tonico que saiu e beijou Bárbara. As meninas decidem convidar Moisés, André e Pedro para formar a redação jornalística. Gabriel visita o projeto de Pilar e fica encantado. Binho e Lucas reclamam que foram excluídos do projeto, mas Felipe e Rui têm planos em mente. Lavínia diz a Flora que sente falta dela, e as duas fazem as pazes. Tonico dá entrevista para Moisés falando da má administração dos recursos financeiros do colégio. Anna afirma a Moisés que eles não podem ter medo de publicar a verdade. Jane fecha acordo com Felipe, Rui, Binho e Lucas para serem seguranças do jornal. Betina descobre que Gabriel está saindo com Bárbara e deseja contar para Pilar; Fafá tenta impedir.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Pilar acaba escutando que Gabriel está com Bárbara e diz a Betina e Fafá que ele é um homem livre, mas no fundo, ela fica chateada. Lavínia informa Norma do plano de expô-la no jornal, e a diretora fica inconformada com a atitude da filha. As crianças fecham a edição do jornal. César comemora que Pilar descobriu o segredo de Gabriel e se questiona se gosta de Elisa. Norma avisa aos jornalistas mirins que estão difamando o colégio, o mesmo que dá recursos para o jornal, e exige que eles publiquem uma matéria sobre a excelente gestão dela. Seu Chicleto se disfarça de sargento e dá voz de prisão a Shirley e Wanda.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.