Xuxa anuncia álbum especial de Natal com 'raridades'

Xuxa lançou nesta sexta-feira (6) um novo álbum, intitulado "Raridades de Natal", com músicas especiais de fim de ano.

O que aconteceu

O álbum "Raridades de Natal" conta com nove canções que marcaram três décadas de especiais da Rainha dos Baixinhos da TV, entre os anos 1980 e 2000.

O grande single do álbum é a faixa "Natal da Xuxa", além de títulos como "Noite Feliz", "Luz da Paz" e outros. A coletânea já está disponível nas plataformas digitais