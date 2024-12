WhatsApp vai dedurar se você está disponível com indicador de digitação

O WhatsApp começou a liberar nessa semana para todos os usuários a função "indicador de digitação". Dessa forma, numa conversa ou em um grupo, o WhatsApp vai mostrar ativamente quem está teclando, indicando que está disponível para o chat.

O que aconteceu

Funcionalidade foi divulgada nesta quinta-feira (5) e começa a chegar para todos os usuários iOS e Android. De acordo com a Meta, o recurso já começou a ser liberado e deve estar disponível para todos na próxima semana.

Na prática, as pessoas vão começar a ver uma animação com três pontos (...) indicando quem está digitando para responder numa conversa individual ou em um grupo com mais pessoas - recurso é bem parecido com o que já acontece no iMessage, do iPhone. Antes, o WhatsApp mostrava apenas a mensagem "digitando" abaixo do nome da pessoa que começava a interagir com você.

Ideia da função "indicador de digitação" é ajudar a "identificar rapidamente quem está disponível, digitando e ativamente engajando na conversa", explica o WhatsApp em comunicado.

Nova funcionalidade vai ser padrão e automaticamente ativada para os usuários, conforme atualizam o app. Até o momento, pelo menos, não há uma forma de desativar o recurso.

Recentemente, o WhatsApp liberou a função de "rascunho". Com ela, o app indica as mensagens que você começou a digitar, mas não terminou.