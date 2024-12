Vera Viel posta indireta após Rodrigo Faro sair da Record: 'Outra maior'

Vera Viel, 49, postou uma indireta após seu marido, Rodrigo Faro, 51, deixar a Record, nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Sem citar o marido, Vera refletiu sobre oportunidades. "Deus nunca fecha uma porta se não for para abrir outra maior", postou nos stories de seu perfil no Instagram.

Rodrigo Faro está fora da Record após 16 anos de contrato. O apresentador, que chegou na emissora em 2008 para substituir Márcio Garcia, não renovou os vínculos empregatícios com o canal em meio a crise de audiência de seu programa, Hora do Faro, que há anos amarga derrotas para o SBT.

Ele se referiu ao seu tempo na Record como "uma jornada incrível que chegou o momento de encerrar". O famoso destacou que a decisão de não renovar o contrato ocorreu de forma amigável entre ambas as partes. "Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano".

Faro foi do auge ao fracasso na Record. O apresentador, que conseguiu alavancar a audiência do Melhor do Brasil, que se consagrou como animar de auditório e se tornou um sucesso comercial, viu sua popularidade fraquejar nos medidores de audiência. Neste ano, seu programa registrou os índices mais baixos no ibope, ao marcar, em ao menos duas ocasiões, marcas de três pontos de média de audiência na Grande São Paulo, principal centro comercial da TV no país.

Rodrigo Faro tem se dedicado aos cuidados com Vera Viel, que está em tratamento contra um câncer raro. Até o momento, ele não se manifestou sobre seu futuro nas telinhas, embora tenha o nome cotado para um programa no SBT.