Vanessa comemora eliminação de Flora: 'Eu não estava louca'

A eliminação de Flora na 11ª roça de A Fazenda 16 (Record) causou reações diversas na casa, incluindo uma comemoração de Vanessa.

O que aconteceu

Assim que Sidney entrou na sede comemorando, Vanessa celebrou a volta do amigo.

A peoa pegou um dos travesseiros da sala e jogou no sofá. Vanessa saiu andando pela casa, eufórica.

Ela provocou a eliminada. "E aí, Flora! Quem estava errada? Era ou você? Quem estava errada?"

Eu não estava louca, não! Vanessa

Vanessa e Flora viveram uma relação de altos e baixos na casa. As duas discutiram novamente e se afastaram após Vanessa votar na peoa na 11ª roça.

