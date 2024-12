Flertes, beijos e movimento no edredom: quem cometeu traição no BBB?

O BBB (Globo) já foi palco para a infidelidade. Ao longo das últimas edições, relembre os participantes comprometidos que traíram seus parceiros.

Traições que rolaram no BBB

Camila Moura sugeriu que a relação com Lucas Buda havia terminado antes dele sair do BBB 24. Na época, expôs sua decepção com o então marido após ele flertar com Pitel e disse que, para ela, aquilo tinha sido uma traição.

Bianca Andrade admitiu se interessar por um participante e perdeu o namorado. Após a dona da Boca Rosa confessar que queria beijar Guilherme Napolitano no BBB 20, Diogo Melim apagou todas as fotos com a influenciadora. Quando ela saiu do programa, eles comunicaram o término da relação.

Também no BBB 20, Pyong Lee foi acusado de traição e importunação sexual. Ele era casado com Sammy, que estava grávida. Na situação, ela o perdoou e eles continuaram juntos. Anos depois, em 2023, eles anunciaram o fim do casamento.

No BBB 20, Pyong ainda tentou beijar Marcela Imagem: Reprodução/Globo

No Big Brother Brasil 2018, Lucas Fernandes ganhou o apelido de "noivo de Taubaté". Comprometido com Ana Lúcia Vilela, flertou com Jéssica Mueller e foi com ela para debaixo do edredom. Depois de um tempo, ele reatou o relacionamento com a parceira.

Clara Aguilar se envolveu com Vanessa Mesquita no BBB 14 e incomodou o marido. Apesar de ter um relacionamento aberto, ele não aceitou e, pouco tempo depois, os dois se separaram.

Noiva, Andressa viveu um affair com Nasser no BBB 13. O romance dos dois continuou fora das telas, eles se casaram em 2021 e tiveram a primeira filha em setembro deste ano.

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues se relacionaram no BBB 13 e seguem juntos Imagem: Reprodução/TV Globo

O romance do BBB 11 Adriana Sant'Anna levou para a vida. Ela traiu o então namorado com Rodrigão e logo disse que o amava. O casal continua junto e tem dois filhos.

A primeira traição no Big Brother Brasil envolveu Grazy Massafera. Alan Passos entrou comprometido, mas se envolveu com a loira. O relacionamento seguiu até dois anos depois do fim do BBB 3.