CCXP tem consagração de Wagner Moura e show de Pedro Sampaio em segundo dia

Segundo dia da CCXP 24, a sexta-feira (6) foi quase uma repetição da véspera, literalmente. Porque, numa edição que começa a dar sinais de estar devendo um pouco na escalação de estrelas, alguns convidados da quinta repetiram seu tour no pavilhão do evento.

O que aconteceu

Astro britânico. Com um público maior do que o do dia interior, mas ainda esperando por uma multidão consagradora no fim de semana, o maior acúmulo de gente fora dos painéis durante a tarde foi para ver o britânico Matt Smith, que já tinha estado no palco Thunder na quinta.

Tendo no currículo personagens em "Doctor Who", "The Crown" e "A Casa do Dragão", mas não exatamente uma estrela midiática, ele encheu as ruas próximas ao palco Omelete. O curioso é que muita gente parada ali para vê-lo perguntava à pessoa que estava ao lado quem era aquele sujeito sendo entrevistado.

Matt Smith tomou cerveja na CCXP 24 Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Outros artistas estrangeiros que já tinham dado as caras no dia anterior circularam pelo evento, como Misha Collins e Vincent Martella. Os convidados que chegaram nesse segundo dia também não eram tão protagonistas assim no cenário mundial, como o ator Giancarlo Esposito, com longo currículo em séries e recentemente nos cinemas em "Megalópolis", de Francis Ford Coppola.

À espera de surpresas e talvez estrelas de mais relevância no fim de semana, o público se divertiu com atrações espalhadas pelo pavilhão da Expo São Paulo. O número de cosplayers aumentou demais nesse segundo dia.

Vale destacar o Artists' Valley, um corretor de ilustradores e quadrinistas em pequenas mesas, divulgando seus trabalhos. A cada ano ele fica mais longo. Em 2024, parece interminável e cheio de trabalhos bacanas. Passar ali é ver um lado "old school" da CCXP, porque foi com essa exposição que o evento começou.

Ferréz autografa a graphic novel 'Carimbê: Uma História do Capão Pecado' na CCXP 2024 Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Para não ficar apenas em destaques positivos, aumentou muito o problema do vazamento de som entre os palcos Thunder e Omelete. Sofre mais quem está no Thunder. Na quinta, Chris Claremont, lendário roteirista de X-Men, passou seu painel reclamando do barulho ao lado.

Na sexta, justamente no ponto mais alto do dia, que foi a entrega a Wagner Moura do prêmio Homenageado do Ano. No Thunder, o barulho vindo do Omelete atrapalhou bastante as várias histórias divertidas que o ator contou sobre sua carreira. Mas seu carisma segurou a atenção da plateia lotada, com barulho e tudo.

Show de Pedro Sampaio. Já no encerramento do segundo dia, o cantor e DJ se apresentou em um palco no evento. "Obrigado por estarem sempre comigo. Amo vocês", escreveu o artista em seu Instagram ao mostrar imagens do show.