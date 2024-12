Sacha provoca Albert e peões tem bate-boca acalorado: 'Bebezão de 55 anos'

Nesta sexta-feira (2), Sacha e Albert protagonizaram uma longa briga após o ator alfinetar o rival.

O que aconteceu

Ao levar o leite de vaca para ferver, Sacha alfinetou Albert que estava começando a preparar o almoço. O ator cobrou o rival ter dito que não se aproximou de seu grupo no começo do jogo, pois não o viu ajudando Zé Love no trato quando estava na baia.

O comentário irritou Albert, gerando uma discussão. "Você é um moleque, aqui você está falando com homem. Acha que é malandro de onde? Vem lavar panela! Babaca, mau caráter. Você não vai mais encher meu saco", disparou o ex-Power Couple.

Os peões trocaram acusações de não ajudarem na casa. "Eu lavei [a louça] ontem toda hoje. Tô fazendo a vaca desde 6h da manhã meu querido", retrucou Sacha.

"Trabalhador!", debochou o empresário. "Em menos de 1h tá roncando lá e eu tô cozinhando."

O ator pede que o rival não prepare o almoço de seus aliados: "Se for cozinhar para ficar jogando na cara, melhor não."

O ex-Power Couple rebate. "Não tô fazendo o seu só. Você não manda na casa. Você faz seu pratão e deixa todo mundo sem comida."

"Faço mesmo e vou continuar fazendo o meu prato a hora que eu quiser", diz Sacha. "Você não manda em p*rra nenhuma nessa casa."

Albert se aproxima do adversário na discussão para provocá-lo. "Que medo dele, tá nervoso? Deixa eu ver de perto. Tá nervosinho?"

Os ânimos se afloram enquanto eles discutem cara a cara e o ator pede: "Não chega perto de mim, Albert! Sai de perto de mim". "Faz a mesma estratégia de Sidney, de Zé Love, de Babi... faz tudo que você quiser, faz."

"Tá encostando em mim", acusa o ex-Power Couple. "Vai trair os três, trapaceiro. Quer ganhar aqui, ó [fazendo sinal com as mãos]. Você não sabe com quem tá jogando. Você vai descobrir agora. Tá pensando que é o papel da tua vida? Não é!"

Sacha critica a postura do rival. "Me xinga bastante. Se eu for falar tudo o que penso de você, eu também seria muito verdadeiro e desrespeitoso. Não me dou essa baixaria."

"Vai esfregar a teta da vaca com bucha! Tudo o que você faz é errado. Você faz do jeito que acha que tem que fazer, não respeita nem bicho. Incompetente. Eu falo o que tenho que falar, sou verdadeiro", argumenta Albert seguindo Sacha pela cozinha. "Se você me encher o saco, eu vou te encher o saco. Vou te acordar e te tirar do sério!"

Eu tenho índole e caráter. Eu tenho berço. Você é um crápula. Na próxima vez que me encher o saco, eu vou ficar mais perto ainda. Você não é vítima disso aqui e nem dono. Quer burlar produção, programa, patrocinador. Só não se ligou que é um palhacinho, malandrão. Nunca vi alguém ganhar um reality trapaceando os outros. - diz Albert.

"E você é um bebezão de 55 anos", rebate Sacha.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso