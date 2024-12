Sacha comete 3ª falta e peões ficam sem café; Gui 'reclama' com aliado

Sacha atrasou para o trato da vaca e do touro em A Fazenda (Record), o que acabou deixando todos da casa ficarem sem café pelos próximos 7 dias.

O que aconteceu

Na manhã desta sexta-feira (6), Sacha se atrasou para descer para o trato da vaca, tarefa de sua responsabilidade na semana. Com a falta, os peões punidos ficam sem café "até a próxima reposição", que acontecerá na próxima sexta-feira (13).

Ao primeiro toque pela manhã, os peões precisam descer para cumprir suas tarefas no cuidado da fazenda e o programa ainda oferece um segundo toque de tolerância. O comunicado da punição frise que o terceiro toque sempre será acompanhado do alerta de serão punidos.

Após o ocorrido, Gui reclamou em tom de brincadeira com Sacha, seu aliado do G4. "É obrigação sua! Já é a 3ª punição só essa semana", disse brincando.

Sacha se defende. "Da semana, não. Três punições dão 1 por mês, pô. Tá bom né?"

Gui continua: "Eu acho que é pior você acordar, levar dois chamados e não descer do que não acordar."

O ator argumenta. "Eu tava botando minha lente, passando filtro solar. Hoje vai fazer sol."

