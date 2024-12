Round 2! Albert alfineta rival no trato: 'Não é Vale Tudo, Sacha Roitman'

Após uma briga na cozinha, Sacha e Albert protagonizaram uma nova discussão durante o trato dos animais, em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Ao ser chamado para o trato das ovelhas, Albert desceu e deu um grito para Sacha: "Trapaceiro!". "Você vai me aturar até o final da noite de hoje! Arrumou para a cabeça."

"Quero papo contigo, não! Nêssa, filma o cara descendo para me provocar", responde Sacha. "Faz teu TV aí, xinga bastante."

O empresário esbraveja: "Vai lavar panela, vagabundo! Na hora que subir, lava tudo se quiser comer. E último da fila! Respeita as mulheres que você não deixa comida para ninguém. Eu vou falar que você é, ladrãozinho de jogo! Trapaceiro!".

Sacha acusa Albert de repetir a estratégia de Zé Love, que foi eliminado do reality. "Eu sei qual teu jogo, tá fazendo igual o Love."

"Love, manda uma marmitinha para ele, tá apaixonado ainda", debocha o adversário. "Não tem jogo, só fala do Zé. (...) Você não vai dormir hoje, vai trabalhar na cozinha, lavar panela, travessa, lavar banheiro, pano! To dando sugestão para o público ver o quanto você dorme por dia."

"Manda em mim mesmo, me dá ordens", rebate Sacha.

Albert canta uma música para o adversário que diz "Sacha malandrão". Para as ovelhas, ele aconselha: "Cuidado que ele pode colocar a lã de vocês no bolso. Mas o pai protege!"

O peão cutuca: "Aqui não é Vale Tudo [ em referência à novela], não. Sacha Roitman! Você acha que é Sacha Roitman?".

Ele vai até o espaço da vaca e do touro, que o adversário está limpando: "Vou te ajudar, o que você precisa? Limpa direitinho isso. Tá tudo cheio de b*sta. Lava direito isso aqui. Não falou que eu não te ajudo?".

"Teve tempo para caramba, agora não precisa me ajudar", diz o ator. "Preciso que você fique calado".

"Vai se maquiar direito antes de fazer a vaca, não se atrasa de novo não", retruca Albert se referindo à punição que Sacha recebeu nesta manhã por se atrasar para os cuidados. "Minhas punições não são por irresponsabilidade."

