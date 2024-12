Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 7 a 21/12

Chega o dia do último episódio do k-drama estrelado por Jin e Min-Ji ir ao ar. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 7 de dezembro

Cacá se revolta ao ver Madalena com Jão. Jayme e Jô negociam com o importador das máquinas de bichos de pelúcia. O último episódio do k-drama estrelado por Jin vai ao ar. Roxelle pede para Gigi fingir que é seu namorado. Rosana vê Nando tomando novos comprimidos e o questiona. Madalena sonha com Lindomar. Jin pede demissão da Viação Formosa. Cacá reclama de Madalena para Chico, que incentiva a amiga a manter Jão longe da namorada. Jão e Madalena têm uma conversa sobre a situação com Cacá. Marco descobre que o importador vendeu suas máquinas para Osmar e avisa a Gerson. Roxelle apresenta Gigi para Chico. Tati confronta Jin. Madalena recebe uma mensagem sobre o concurso de decoração de festa.

Segunda-feira, 9 de dezembro

Madalena confirma sua vitória no concurso de decoração de festa. Jin confessa para Tati sua identidade. Gerson convoca uma reunião com todos os contraventores. Gigi convence Chico de que é namorado de Roxelle. Violeta descobre que Osmar desafiou Gerson. Jão se aconselha com Sidney. Doralice convida Osmar para a premiação de Madalena. Madalena fica decepcionada quando Jão avisa que não comparecerá a sua premiação por causa de Cacá. Violeta se surpreende quando Marco chega para dar um recado de Gerson para Osmar. Jão conta para Cacá que Chico é ex-noivo de Madalena. Madalena hostiliza Osmar.

Terça-feira, 10 de dezembro

Madalena disfarça a irritação com Osmar na frente de Doralice. Jão afirma para Cacá que ninguém irá separá-lo de Madalena. Edson decide investigar a sabotagem ao ônibus de Jayme. Cacá se alia a Chico contra Jão e Madalena. Jin decide convocar uma coletiva de imprensa e deixa a casa de Neuza. Gigi pede permissão a Silvia para ler o diário de sua avó. Jão convida Madalena para jantar em sua casa, e Chico alerta Cacá. Lucas e Miranda convencem Cida a sair de casa. Osmar aparece na reunião com os contraventores, sem avisar a Violeta, e encara Gerson. Jão se surpreende ao encontrar Cacá em sua casa. Chico faz intriga de Jão para Madalena.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Madalena fica abalada com os comentários de Chico. Jão pede a ajuda de Neuza. Osmar faz uma proposta para Gerson, e Violeta teme pela vida do amado. Cida conta para Sidney como foi sua primeira consulta com o psicólogo. Osmar liga para Joyce. Nando se revolta por ser obrigado a trabalhar na Viação Formosa. Osmar e Joyce ficam juntos. Madalena se anima com os conselhos que recebe de sua orientadora. Belisa se preocupa ao saber que Joyce está se envolvendo novamente com Osmar. Yuki se esconde de Marco. Tati decide procurar Jin. Cacá volta ao trabalho. Marco leva a resposta de Gerson para Osmar. Madalena diz a Doralice que pedirá apoio financeiro para o patrocinador do Dragão Suburbano.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Madalena se aconselha com Rique sobre sua vontade de falar com o patrocinador do Dragão Suburbano. Violeta discute com Osmar. Jô questiona Cacá sobre sua suposta doença. Jin desiste de se declarar para Tati. Yuki pede a ajuda de Rosana. Gerson se surpreende ao ter notícias de Yuki. Tati encontra os produtos de Nando. Gigi se insinua para Chico. Rosana, Edson e Yuki estranham o comportamento de Nando. Jô descobre sobre a gravidez de Cacá e a questiona. Chega o dia da festa do Dragão Suburbano. Doralice, Tati, Madalena e Jão se surpreendem quando Rique anuncia Osmar como o patrocinador do Dragão Suburbano.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Madalena reclama com Jão, sem que Doralice ouça. Violeta confessa a Madalena que não quer que ela e a família morem em sua casa. Doralice se orgulha de Osmar. Jão exige a Rique que Osmar deixe de ser o patrocinador do Dragão Suburbano. Cacá pede que Jô a ajude a esconder sua gravidez de Violeta. Joyce afirma a Belisa que não se preocupa com Violeta. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Gerson encontra o endereço de Yuki. Osmar e Joyce passam a noite juntos.. Osmar enfrenta Violeta. Jão vê um menino ser abordado injustamente por um policial. Madalena devolve o dinheiro de Osmar.

Sábado, 14 de dezembro

Madalena exige que Osmar devolva todo o dinheiro que roubou de sua família. Jão e Sidney convencem o policial a liberar o menino abordado. Cida ouve Tati falar com Miranda sobre Nando, e exige que a prima pare de dar produtos para o rapaz. Ana Lúcia conta para Edson que Jão será pai. Jayme descobre que a empresa está investigando a sabotagem do ônibus e avisa a Osmar. Edson parabeniza Neuza pelo neto. Cida alerta Madalena sobre Cacá querer usar a gravidez para separá-la de Jão. Cacá mostra o áudio de seu filho para Neuza, que fica emocionada. Jayme teme não conseguir sair do esquema de Violeta e Osmar. Neuza faz uma revelação para Jão.

Segunda-feira, 16 de dezembro

Jão fica transtornado com a revelação de Neuza sobre sua paternidade, e Madalena o acolhe. Gerson contrata Miranda para se reaproximar de Yuki. Roxelle conforta Neuza. Joyce sente ciúmes de Sebastian. Yuki organiza uma festa para Silvia. Violeta recebe uma joia de Osmar e desconfia. Doralice pede que Rique readmita Tereza como costureira. Belisa pede para Osmar se afastar de Joyce. Madalena compra sua loja de Pegue e Monte. Jão teme encontrar Edson na empresa. Osmar ameaça ir embora, para defender a permanência de Tereza e Jayme na casa de Violeta. Ana Lúcia implica com Madalena. Edson parabeniza Jão pelo filho que terá com Cacá.

Terça-feira, 17 de dezembro

Jão se emociona ao encontrar Edson. Madalena discute com Ana Lúcia. Osmar convence Violeta a aceitar Tereza e Jayme como hóspedes. Neuza não conta para Jão que Madalena e Ana Lúcia discutiram. Jin se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson recebe um relatório sobre a rotina de Tati. O contraventor descobre como reencontrar Yuki. Silvia pensa em contratar a roda de samba de Jão para sua festa. Nando sente-se mal durante seu treino e comenta com Miranda. Madalena se surpreende ao receber a visita de uma celebridade em sua loja. Violeta observa Osmar e Joyce conversando. Nando desmaia no vestiário da academia. Jão dá um ultimato em Neuza.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Neuza se surpreende com a exigência de Jão. Gigi encontra Nando desmaiado e avisa a Silvia. Madalena vibra ao ser contratada para um grande evento. Nando é levado para o hospital, e Silvia alerta Rosana. Com a ajuda de Cacá, Violeta arma contra Joyce. Miranda fica temerosa ao saber do ocorrido com Nando. Jô se preocupa quando Osmar manda colocar máquinas no território de Gerson. Cacá reclama de Madalena para Chico. Jão pensa em ir ao hospital ver Nando. Capangas de Gerson destroem as máquinas colocadas no território de seu chefe. Madalena ouve um áudio que Osmar manda para Tati.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Tati discute com Madalena. Neuza convence Jão a desistir da ideia de ver Nando. Neuza garante a Jão que falará com Edson. Osmar pede a ajuda de Violeta. Jin não consegue se declarar para Tati. Osmar decide enfrentar Gerson. Nando volta para casa. Jayme vê Cacá na viação Formosa e fica intimidado com as ameaças que recebe. Osmar consegue fugir dos capangas de Gerson. Marco avisa a Violeta sobre as intenções do primo contra Osmar. Gerson manda seus capangas atrás de Tati. Silvia conversa com Sidney sobre sua festa. Violeta repreende Osmar. Tati decide sair de casa. Neuza surpreende Edson.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Edson discute com Neuza. Madalena conta para Doralice por que brigou com Tati. Edson se preocupa com a reação de Rosana ao saber sobre Jão. Neuza pede que Jão não procure Edson. Violeta não gosta quando Tati chega para morar em sua casa. Nando não conta para Tati que se sentiu mal por conta dos anabolizantes. Doralice pede para Tati voltar para casa, e repreende Osmar por sabotar Madalena. Roxelle despreza Chico. Chega o dia do evento feito por Madalena. Todos chegam se surpreendem com a decoração. Rosana exige que Jão se afaste de Nando. Osmar aparece no local do evento e procura Madalena. Tati é sequestrada.

Sábado, 21 de dezembro

Tati se desespera ao perceber que corre perigo. Madalena hostiliza Osmar. Rosana discute com Jão. Madalena é reverenciada pelo sucesso do evento. Violeta pergunta por Tati para Osmar. Madalena incentiva Jão a participar da roda de samba na festa de Silvia. Edson compra um presente para seu filho. Rosana tenta conversar com Nando sobre Tati. Osmar recebe uma encomenda com os fones de Tati, e liga para Madalena. Jão recebe o presente de Edson. Madalena descobre que Tati foi sequestrada. Jão vai à casa de Edson, e Rosana é surpreendida.