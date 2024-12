Raul Gil deixa o SBT após 14 anos: 'Minha vida vai continuar'

Raul Gil deixou o SBT após 14 anos. Após surgirem rumores de novas reestruturações na emissora, nesta sexta-feira, 6, o apresentador publicou nas redes sociais um vídeo em que confirmava sua despedida.

"Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras", escreveu na legenda da publicação no YouTube.

"Meus amigos, colegas, fãs e patrocinadores, o programa Raul Gil está fora do SBT após 14 anos", começa Gil no vídeo. "Ganhei dinheiro lá, o Silvio Santos me colocou como sócio. E não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contrações". Ele cita Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos que assumiu a presidência do canal e tem promovido mudanças em seus bastidores.

O apresentador ainda fez referência às suas diversas passagens pelo SBT. "A gente está fora, de repente a gente volta. Eu voltei para o SBT três vezes; para a Record, três vezes; para a Band, duas vezes... Agora é uma questão de idade também, mas tudo bem. O programa descobriu tanta gente, levou muitas palavras de conforto para pessoas. Mas Deus é grande. Eu tiro o chapéu para nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe em 2025 estamos de volta, Deus sabe lá onde", disse.

Raul Gil ainda reservou um espaço especial para agradecer à equipe do SBT e a Silvio Santos, que morreu em agosto: "Que Deus dê muita luz e alimente o espírito desse homem que ajudou muita gente, inclusive eu."

Gil teve uma passagem anterior pelo SBT, com o seu Programa Raul Gil, entre os anos de 1981 e 1984. Entre 1978 e 1980, ele apresentou a atração na TV Tupi, cujas concessões depois dariam origem ao SBT. O apresentador havia retornado à emissora em 2010.

Em março deste ano, ele havia anunciado a intenção de se aposentar ao receber uma homenagem no Domingão, da Globo. No entanto, Gil voltou atrás em outubro, em entrevista a Danilo Gentili. "Só quando eu morrer. Eu já pensei em me aposentar, mas não dá, porque o palco é a minha vida."