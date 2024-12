A Fazenda 16: Com Top 10 formado e saída de Flora, veja ranking de rejeição

Flora Cruz foi a 11ª eliminada de A Fazenda 16 (Record). Ela recebeu 21,87% dos votos e, com sua saída, o Top 10 da temporada foi formado.

No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

Confira o ranking da temporada, da maior para a menor rejeição:

1 - Cauê (3ª roça): 6,79%.

2 - Fernando (10ª roça): 7,01%

3 - Suelen (4ª roça): 8,15%

4 - Babi (9ª roça): 13,74%

5 - Vivi (1ª roça): 16,52%

6 - Gizelly (8ª roça): 20,02%

7 - Flora (11ª roça): 21,87%

8 - Júlia (5ª roça): 22,15%

9 - Camila (6ª roça): 25,49%

10 - Larissa (2ª roça): 26,40%

11 - Zé Love (7ª roça): 30,02%

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 3683 votos 0,03% Albert Bressan 0,35% Flor Fernandez 1,33% Gui Vieira 1,49% Gilsão 0,84% Juninho Bill 0,52% Luana Targino 35,57% Sacha Bali 23,78% Sidney Sampaio 29,62% Vanessa Carvalho 6,46% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3683 votos

