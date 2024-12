Prêmio Oceanos 2024: Micheliny Verunschk e Nuno Júdice são os vencedores

Os dois vencedores do Prêmio Oceanos 2024 foram anunciados nesta quinta-feira, 5, na Sala Itaú Cultural, em São Paulo, em cerimônia que foi aberta público e teve transmissão ao vivo pela internet.

Na categoria prosa, o ganhador foi Caminhando com os Mortos (Ed. Companhia das Letras), de Micheliny Verunschk. Trata-se de um romance sobre as consequências perversas da intolerância e da doutrinação religiosa. A escritora pernambucana de 52 anos já havia vencido o Oceanos em 2022 com O Som do Rugido da Onça (Ed. Companhia das Letras), livro que também ganhou o Prêmio Jabuti naquele ano.

Na categoria poesia, o vencedor foi Uma Colheita de Silêncios (Ed. Dom Quixote), em prêmio póstumo para Nuno Júdice (1949-2024), um dos mais importantes poetas e ensaístas portugueses. A última obra do autor expressa a melancolia frente à passagem do tempo e a ternura em relação à memória. O escritor morreu após o livro ter sido inscrito no Oceanos e distribuído entre os jurados para avaliação.

O valor da premiação é de R$ 300 mil, divididos entre os vencedores - R$ 150 mil para cada um. Outros autores brasileiros estavam entre os finalistas: Airton Souza, João Silvério Trevisan, Juliana Krapp e Rodrigo Lobo Damasceno.

O Prêmio Oceanos é considerado um dos prêmios literários mais importantes entre os países de língua portuguesa, a par do Prêmio Jabuti ou Prêmio Camões. Este foi o segundo ano em que a honraria foi dividida em prosa e poesia. Antes, o Oceanos, que é organizado pela Associação Oceanos e pelo Itaú Cultural, não fazia distinção de gênero.